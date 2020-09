Godo Baseball. Quarta settimana di ritorno

Nuovi appuntamenti per la serie A1 del Godo Baseball, non certo facili visto che la controparte è il San Marino, che veleggia nella parte alta della classifica. “Dopo il trascorso weekend, che si sperava foriero di migliori risultati, rinnoviamo il sostegno ai nostri ragazzi, che devono sempre mostrare in campo il meglio delle loro possibilità” dichiarano dalla società.

Da segnare in calendario:

Gara 1: Mercoledì 2 settembre ore 21.00 a Godo

Gara 2: Venerdì 4 settembre ore 20.30 a San Marino

Gara 3: Sabato 5 settembre ore 20.30 a Godo

Per le partite casalinghe diretta streaming sul canale YouTube del Godo Baseball https://www.youtube.com/channel/UCsJTxQIb3ycdiZOXW_SVo_A ma i tifosi sono attesi al campo per sostenere e incoraggiare la squadra.