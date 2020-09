Latosec Cervia conquista il secondo “Torneo Ancona C’è”

Domenica 30 Agosto il Latosec Cervia team di canoapolo del Canoa e Kayak Club di Cervia, ha conquistato il 2° Torneo Ancona C’è presso la Marina Dorica di Ancona, che per l’occasione celebrava anche il ventennale della squadra locale della Lega Navale di Ancona.

Quattro le compagini contro le quali il Latosec Cervia si è misurato ovvero Lni Ancona Under 18, Lni Ancona Under 23, Lni Ancona Senior e la Canottieri Pesaro. Le 3 vittorie su 4 incontri e quindi i 9 punti conquistati sono stati sufficienti per conquistare il titolo, grazie alla vittoria nello scontro diretto contro gli agguerriti under 23 di Ancona, che alla fine hanno ceduto di misura peccando di inesperienza in alcuni frangenti.

Fra i cervesi del Latosec ottima la prestazione dell’esordiente Xhelili e di Cremona, Manenti, Alvisi e Benvenuti che vantano una lunga esperienza di gioco nei campionati di Serie A e A1 Coni Fick; anche se è stata la prestazione di squadra a fare la differenza unitamente ad una grande determinazione agonistica.

Risultati:

LATOSEC CERVIA – CANOTTIERI PESARO = 8 – 1

LNI ANCONA U23 – LATOSEC CERVIA = 4 – 5

LATOSEC CERVIA – LNI ANCONA U18 = 5 – 2

LATOSEC CERVIA – LNI ANCONA Senior = 1 – 3

CLASSIFICA FINALE:

1° – LATOSEC CERVIA = 9 punti (1° per vittoria scontro diretto)

2° – LNI ANCONA U23 = 9 punti

3° – LNI ANCONA Senior = 6 punti

4° – LNI ANCONA U18 = 6 punti

5° – CANOTTIERI PESARO = 3 punti