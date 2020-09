Winni’s main sponsor di inEmiliaRomagna Cycling Team

Winni’s rafforza il suo legame col territorio e col mondo dello sport grazie alla presenza al Giro d’Italia Giovani Under 23, la principale corsa a tappe al mondo per la categoria. La linea ecologica leader di mercato di Madel S.p.a., è infatti main sponsor di #inEmiliaRomagna Cycling Team, formazione composta da giovani promesse del ciclismo, tutti atleti emiliano-romagnoli che di gara in gara raccontano, sui loro profili social, la loro esperienza sportiva.

L’Emilia-Romagna è da sempre terra di ciclismo: ha dato i natali a grandi campioni e ospita gare di grande spessore e alcune delle più importanti Granfondo d’Europa. Madel, storica azienda di Cotignola, da oltre 40 anni è attiva nella promozione e nel supporto dell’eccellenza del territorio romagnolo in tutta Italia.

Oltre al suo impegno verso la tematica ambientale, Madel col suo marchio Winni’s ha voluto sostenere una squadra che presenta un format di comunicazione che ha pochissimi precedenti al mondo, un progetto #inEmiliaRomagna Cycling Team promosso da APT Servizi Emilia-Romagna e Consorzio Terrabici.

“Per noi è un onore affiancarci a questa realtà che vuole dare spazio a giovani talenti in uno sport affascinante come il ciclismo e allo stesso tempo promuovere il territorio romagnolo – sottolinea Giacomo Sebastiani, Vicepresidente di Madel -. Madel è un’azienda storica del territorio ravennate ed è sempre in prima linea per sostenere qualsiasi attività legata al mondo dello sport. Il Giro d’Italia Giovani Under23 è una manifestazione di assoluto prestigio in cui è possibile guardare al futuro; obiettivo che sia noi di Winni’s sia #inEmiliaRomagna Cycling Team abbiamo nel nostro DNA e per questo abbiamo deciso insieme di affrontare questa nuova avventura”.