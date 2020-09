Atletica Lugo a podio nei Campionati Italiani Assoluti a Padova

Atleti lughesi a podio nei Campionati Italiani Assoluti di Atletica Leggera a Padova : Michele Brini 2° posto nel Decathlon, Marta Morara 3° posto nel salto in Alto, Alberto Brini 5° posto nel Decathlon. Buone prove di Rebecca Scardovi nell’Eptathlon e di Valentina Bianchi nei 100 m. ad ostacoli .

Per Michele Brini , che conferma di essere tra i migliori specialisti del Decathlon in Italia, sono state due giornate capolavoro: primati personali per lui nei 100 m. piani (11”38), nel Peso (13,53), nei 400 m. (49”78), nei 110 m. ad ostacoli (14”75), nel Giavellotto (m. 63,43) . Belle le sue prove nel Lungo (m. 7,43), nell’Alto (m. 1,83), nel Disco (m. 37,86) , nell’Asta (m. 3,80) e nei 1500 m. (4’49”11). Michele Brini (che veste come il fratello Alberto la maglia dell’Atletica Sacmi Avis Imola) ottiene 7351 punti (record personale).

Il fratello maggiore Alberto non è stato certo a guardare: un ottimo 5° posto il suo frutto di 6571 punti in classifica finale, che è il suo nuovo primato personale. Ecco la sua gara in cifre: 11”52 nei m. 100 piani, m. 6,53 nel Lungo, m. 11,23 nel Peso, m. 1,83 nell’Alto, 52”74 nei m. 400, 15”86 nei m. 110 ad ostacoli, m. 34,00 nel Disco, m. 3,50 nell’Asta (primato personale), m. 54,30 nel Giavellotto (primato personale) e 4’31”68 nei m. 1500 (primato personale).

Alberto e Michele Brini

Grandissima prestazione di Marta Morara nel salto in Alto : terzo gradino del podio con m. 1,82 . Marta che è stata ferma per un anno e mezzo circa è tornata sulla pedana dell’Alto più convinta che mai delle sue potenzialità inanellando una serie bellissima nelle varie gare sin qui disputate (m. 1,84 la sua misura migliore). A Padova dopo una qualificazione sofferta (m. 1,74 alla terza prova) in Finale a mostrato tutte le sue qualità valicando l’asticella posta a m. 1,82 alla terza prova e sfiorando di nuovo il suo personale a 1,84 m. che le avrebbe potuto garantire la seconda piazza. Davvero bravissima .

Rebecca Scardovi, Marta Morara e Valentina Bianchi

Buone le prestazioni di Rebecca Scardovi nella prova di Epthatlon (11° posto con 4314 punti) e di Valentina Bianchi nei m. 100 ad ostacoli con 14”54 . Rivedremo Michele, Marta, Rebecca e Valentina ai Campionati Italiani Under 23 di Grosseto che si disputeranno dal 18 al 20 Settembre p.v.

Marta Morara