Ottimi risultati per gli Arcieri Bizantini alla 900 Round di Cotignola

Ripartono alla grande gli Arcieri Bizantini Ravenna, che alla “24° 900 Round d’Estate” organizzata dall’ A.S.D. Comp. Arc. Muzio Attendolo Sforza il 29-30 agosto, ottengono ottimi risultati.

La 900 Round di Cotignola è la prima gara a calendario che si svolge dopo il lungo e forzato stop dovuto al Covid-19 e dopo le due gare sperimentali svoltesi in luglio, a Cavriago e a Castellarano, per testare le nuove procedure di contenimento del virus messe a punto dalla federazione per permettere la ripresa delle competizioni in tutta sicurezza.

Una gara storica per Cotignola, che quest’anno assume un valore particolare, sia per il delicato momento in cui si è svolta sia per l’importante compleanno dei 50 anni dalla nascita della compagnia. Ranghi forzatamente ridotti, mascherine e igienizzazione non hanno comunque fermato i 50 arcieri provenienti da 16 società della Regione che si sono dati battaglia nella due giorni di Cotignola.

E non potevano mancare gli arcieri Ravennati che si sono presentati sulla linea di tiro in 9, coprendo tutte tre le discipline. I mesi di stop non hanno scoraggiato i giallorossi che hanno continuato ad allenarsi, se pur in condizioni difficili, realizzando in questa prima gara ben 7 podi.

Per poter permettere il giusto distanziamento la gara si è svolta su due giornate.

Sabato hanno gareggiato la divisione arco nudo e compound.

Medaglia d’oro per Luca Ravaioli nella divisione Compound, Master Maschile e per Angela Padovani per la divisione Arco Nudo, Master Femminile.

Medaglia d’argento invece per Marcello Tozzola sempre per l’Arco Nudo ma Senior Maschile.

Inoltre Tozzola, insieme a Denis Costantini 4° e a Fabrizio Ronzitti 6° hanno conquistato la medaglia d’oro a squadre Arco Nudo Senior Maschile.

E ottimi risultati sono arrivati anche nella giornata di domenica, dedicata alla divisione arco olimpico. Dopo l’ottima prova di sabato con l’arco nudo, Marcello Tozzola si lascia alle spalle tutti gli avversari conquistando la medaglia d’oro per la categoria Master Maschile. Medaglia d’oro anche per Sofia Fuschini nella categoria Junior Femminile. E ancora un podio arriva da Niccolò Corsini, che si aggiudica la medaglia di bronzo per la categoria Junior Maschile.

Quinto posto invece per Alessando Farinella nella categoria Senior Maschile.

Una curiosità: oltre ai podi “classici”, gli arcieri MaSf assegnano anche un premio, di solito in natura e di solito un prosciutto, alla squadra mista di società con i tre migliori punteggi scelti indipendentemente dalla classe e dal sesso (ad esclusione dei giovanissimi e dei ragazzi) e in presenza di almeno tre squadre, e gli Arcieri Bizantini si sono aggiudicati anche questo “trofeo” lasciando a bocca a asciutta gli arcieri del Malin a soli 10 punti di distacco.