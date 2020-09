Fenix Faenza, coach Serattini fiducioso sul calendario: “Avvio duro ma siamo pronti”

Coach Maurizio Serattini della Fenix Faenza, al lavoro dal 25 agosto con la squadra si pone come obiettivo quello di confermare la formazione faentina tra le protagoniste del girone. Nella sera del 3 settembre è stato ufficializzato il calendario del girone G, comprendente tutte le formazioni dell’Emilia Romagna, che vedrà le faentine esordire domenica 8 novembre alle 17 al PalaBubani contro l’Academy Piacenza, primo di ventidue incontri di una regular season che terminerà il Primo maggio.

La vincitrice del girone salirà direttamente in B1, mentre le seconde dei dodici gruppi si affronteranno nei play off, che prevederanno un turno unico con gare di andata e ritorno, regalando altri sei posti per la categoria superiore.

“Credo che il girone di quest’anno sia di un livello ancora più alto rispetto allo scorso – sottolinea Serattini – e dunque dovremo mostrare lo stesso spirito che ci ha permesso di disputare un grande torneo fino allo stop forzato dello scorso febbraio. Tante sono le formazioni attrezzate come Ozzano e la CVR Reggio Emilia, ma ce ne sono altre che hanno giocatrici di grande livello. Troveremo infatti avversarie con organici molti giovani ma di grande qualità e altre che hanno tesserato atlete di oltre quarant’anni con esperienza anche in A2. Il nostro obiettivo? Cercare di farci valere contro chiunque restando sempre concentrati, perché con un campionato più corto rispetto al precedente e ben tre squadre che retrocederanno direttamente, non sono ammessi passi falsi”.

Cosa pensi dell’avvio di stagione?

“Sarà una partenza dura, perché dopo l’esordio casalingo contro l’Academy Piacenza avremo due trasferte contro l’US Rubierese Volley e l’Arbor Interclays Reggio Emilia per poi ospitare Ozzano, una delle squadre più attrezzate. Quattro incontri che ci daranno ancora maggiori stimoli per prepararci al meglio in questa preseason”.

La Fenix ha già organizzato due amichevoli, entrambe contro Mirandola, formazioni di serie B2 inserita nel girone F: domenica 27 si giocherà a Faenza, mentre sabato 3 ottobre il match sarà in terra emiliana.

IL CALENDARIO DELLA FENIX

ANDATA

PRIMA GIORNATA Domenica 8 novembre ore 17: Fenix – Academy Piacenza

SECONDA GIORNATA Domenica 15 novembre ore 17.30: US Rubierese Volley – Fenix

TERZA GIORNATA Sabato 21 novembre ore 19: US Arbor Interclays Reggio Emilia – Fenix

QUARTA GIORNATA Domenica 29 novembre ore 17: Fenix – Fatro Ozzano

QUINTA GIORNATA Sabato 5 dicembre ore 21: VTB Pianamiele Bologna – Fenix

SESTA GIORNATA Domenica 13 dicembre ore 17: Fenix – Centro Volley Reggiano

SETTIMA GIORNATA Sabato 19 dicembre ore 18.30: Pallavolo San Giorgio – Fenix

OTTAVA GIORNATA Domenica 10 gennaio ore 17: Fenix – Olimpia Teodora Ravenna

NONA GIORNATA Sabato 16 gennaio ore 21: Tirtabassi&Vezzali Reggio Emilia – Fenix

DECIMA GIORNATA Domenica 24 gennaio ore 17: Fenix – Calanca Persiceto

UNDICESIMA GIORNATA Sabato 30 gennaio ore 20.30: Wimore Grissinbon Reggio Emilia – Fenix

RITORNO

PRIMA GIORNATA Sabato 13 febbraio ore 19.30: Academy Piacenza – Fenix

SECONDA GIORNATA Domenica 21 febbraio ore 17: Fenix – US Rubierese Volley

TERZA GIORNATA Domenica 28 febbraio ore 17: Fenix – US Arbor Interclays Reggio Emilia

QUARTA GIORNATA Domenica 7 marzo ore 17.30: Fatro Ozzano – Fenix

QUINTA GIORNATA Domenica 14 marzo ore 17: Fenix – VTB Pianamiele Bologna

SESTA GIORNATA Sabato 20 marzo ore 20.30: Centro Volley Reggiano – Fenix

SETTIMA GIORNATA Domenica 28 marzo ore 17: Fenix – Pallavolo San Giorgio

OTTAVA GIORNATA Sabato 10 aprile ore 18: Olimpia Teodora Ravenna – Fenix

NONA GIORNATA Domenica 18 aprile ore 17: Fenix – Tirtabassi&Vezzali Reggio Emilia

DECIMA GIORNATA Sabato 24 aprile ore 21: Calanca Persiceto – Fenix

UNDICESIMA GIORNATA Sabato 1 maggio ore 21: Fenix – Wimore Grissinbon Reggio Emilia