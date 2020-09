Olimpia Teodora. Intervento riuscito per Laura Grigolo alla Casa di Cura San Francesco

Olimpia Teodora informa che l’intervento è perfettamente riuscito per Laura Grigolo, operata questa mattina, venerdì 4 settembre, presso la Casa di Cura San Francesco a Ravenna. “Ricostruito il legamento crociato del ginocchio destro – spiega il chirurgo ortopedico dott. Roberto Plazzi, che ha effettuato l’intervento, durato circa un’ora, con lo staff sanitario di Casa di Cura San Francesco – Domus Nova –, non si sono rilevate altre criticità”. Nei prossimi giorni la giocatrice incomincerà il percorso rieducativo. Il ritorno in campo è previsto tra circa 6 mesi.

Ricordiamo che Grigolo si era infortunata il 24 agosto in occasione di un allenamento congiunto con Sassuolo.