Raggisolaris Faenza: in Supercoppa debutto casalingo domenica 11 ottobre contro Rimini

La Supercoppa Centenario della Rekico inizierà al PalaCattani contro la RBR Rimini. La LNP ha pubblicato i nuovi calendari della manifestazione che sostituiscono i precedenti usciti a ridosso di Ferragosto, apportando alcune modifiche rispetto alla prima stesura.

I Raggisolaris esordiranno dunque domenica 11 ottobre alle 18 in casa con Rimini poi faranno visita ai Tigers Cesena domenica 18 ottobre alle 18 e chiuderanno la fase a gironi domenica 25 ottobre alle 18 sul campo dell’Andrea Costa Imola. La vincente si qualificherà ai sedicesimi di finale dove affronterà una tra Jesi, Senigallia, Ancona e Montegranarano (gara in calendario domenica 1 novembre). Le otto formazioni che supereranno i sedicesimi si qualificheranno alla Final Eight in programma in campo neutro dal 6 all’8 novembre dove in palio ci sarà il trofeo.

Il calendario completo del girone G

Prima giornata: Imola – Cesena; Faenza – Rimini

Seconda giornata: Rimini – Imola; Cesena – Faenza

Terza giornata: Imola – Faenza; Rimini – Cesena