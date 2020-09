Marina Sport Center pronta ad esordire nel campionato maschile a squadre

C’è attesa per l’esordio del Marina Sport Center nel campionato maschile di serie C a squadre. La formazione ravennate fa il suo esordio direttamente al 2° turno domani (domenica, dalle 9) sui campi del Circolo Tennis Cesena A in un vero e proprio derby romagnolo. La formula rispetto l’anno scorso è cambiata, non c’è più la prima fase a gironi ma solo un tabellone regionale ad eliminazione diretta. Ogni turno una sfida secca da dentro o fuori, mai come quest’anno si profila una lotta serrata per la promozione in serie B2, visto che sono diverse le squadre locali che si presentano al via con organici molto ambiziosi.

La formazione del Marina Sport Center, capitanata dal maestro-presidente Cesare Guiotto, si presenta al via con una squadra collaudata, composta da Matteo Bezzi e Marco Nanni 2.7, Alex Fabbri e Riccardo Foschini 3.1 e Matteo Trasforini 3.2. Non ci sarà lo spagnolo Oscar Sabate Bretos (2.7), troppo complesso il suo viaggio dalla Spagna per giocare, in teoria un’unica partita in un campionato che per quest’anno non prevede retrocessioni. Da parte loro i padroni di casa del Circolo Tennis Cesena A possono contare su Mattia Barducci 2.4, Luca Bianchini, Marco Giangrandi e Giacomo Botticelli 2.5, Federico Manfredi 2.7 e Mattia Battistini 3.3. Davvero un confronto interessante per una serie C tutta da seguire