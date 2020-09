Prosegue a Cervia Verde Azzurro, la manifestazione sportiva Aics

Lo sport per tutti non si ferma: la conferma viene da Cervia, dove è in pieno svolgimento la 29esima edizione di Verde Azzurro, la manifestazione nazionale di AiCS – Associazione Italiana Cultura Sport.

In programma fino a domani, domenica 6 settembre, circa 500 gare (rigorosamente a porte chiuse) nelle strutture sportive di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata per assegnare i titoli iridati di Calcio a 5 e a 7, Pallavolo e Beach Volley, ma anche di Sand Basket, la novità di questa edizione: una nuova disciplina introdotta da AiCS, una derivazione della pallacanestro giocata sulla sabbia, 4 contro 4, con un canestro più basso per rendere più spettacolari le schiacciate.

Ad affrontarsi in questi giorni presso il Club Vacanze In di Pinarella per i titoli nelle categorie Under (dai 12 ai 15 anni) e Senior (over 16), sono 12 squadre miste (maschi e femmine), con un testimonial d’eccezione: il cestista Alessandro Cittadini, che vanta un passato in formazioni di spicco come la Fortitudo Bologna oltre che in Nazionale, dove ha conquistato un bronzo agli Europei del 2003. In programma anche esibizioni di mini-sand basket per i più piccoli (5-11 anni) sotto la guida di Maurizio Mondoni, nome storico della pallacanestro e del minibasket italiani, con diversi incarichi anche in Federazione.

In totale sono circa un migliaio i partecipanti arrivati in questi giorni a Cervia tra atleti, staff tecnici ed accompagnatori provenienti da tutta Italia, a conferma della capacità attrattiva di AiCS, uno dei principali Enti di promozione sportiva del Paese con oltre un milione di associati e 10mila circoli affiliati.

Verde Azzurro è organizzato dalla Direzione Nazionale AiCS Dipartimento Sport con la collaborazione del Comitato Regionale AiCS Emilia Romagna e dei Comitati Provinciali coinvolti. La manifestazione si avvale anche del sostegno delle Istituzioni locali, tra cui Regione Emilia-Romagna e Comune di Cervia. Per informazioni: www.aics.it.