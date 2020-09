Nuovi arrivi in giallorosso, sull’asse Firenze-Ravenna ecco i centrocampisti Marozzi e Meli

Fra i nuovi arrivi in giallorosso, è il turno di Marco Marozzi e Marco Meli. Ceduto dalla Fiorentina in prestito, Marozzi è un centrocampista classe 99, ha seguito il percorso nel settore giovanile viola prima di passare in prestito alla Fermana nella stagione 2018/19, totalizzando 12 presenze. Nella scorsa stagione invece si è disimpegnato nel Virtus Francavilla, con 16 presenze con un gol.

Nuova ufficializzazione sull’asse Ravenna-Firenze: è stato infatti trovato l’accordo per il trasferimento temporaneo di Marco Meli in giallorosso. Meli è un centrocampista nato nel 2000 che ha svolto in viola tutto il settore giovanile. La sua prima esperienza nei professionisti è stata l’anno scorso tra le file del Gubbio, collezioando 13 presenza. Il giocatore è già a disposizione di Giuseppe Magi.