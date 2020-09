Ravenna, dal 7 settembre ripartono le attività della Compagnia dell’Albero

La Compagnia dell’Albero è pronta a ripartire per una nuova stagione sportiva, con l’impegno e l’entusiasmo di sempre, nel rispetto delle disposizioni emanate per il contenimento dei contagi da Covid-19 e delle indicazioni fornite in merito dalle Federazioni Sportive. Nonostante le tante difficoltà del momento, sia organizzative che economiche, la Polisportiva intende infatti portare avanti con rinnovato slancio il proprio progetto sportivo-educativo, con la convinzione che lo sport, e ancor di più in questo particolare momento, sia fondamentale nel percorso di crescita dei ragazzi verso l’età adulta.

Dal 7 settembre ripartiranno i percorsi di calcio e basket della Compagnia per i quali sarà possibile effettuare un periodo di prova gratuito: per il Calcio il periodo di prova gratuito si svolgerà principalmente al Centro Sportivo di Via Romea 122 e sarà rivolto a bambini e bambine dai 5 anni in su, mentre quello del Basket, per bambini e bambine dai 3 anni in su, si svolgerà nella palestra del Villaggio del Fanciullo a Ponte Nuovo.

Per ricevere informazioni su orari e modalità di partecipazione è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: Segreteria Compagnia dell’Albero: 0544 470092 (dalle 15.00 alle 18.00) – info@compagniadellalbero.it / Sezione Calcio: 334 9016902 – sezionecalcio@compagniadellalbero.it / Sezione Basket: 338 7322792 – sezionebasket@compagniadellalbero.it