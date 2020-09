Per il Ravenna FC un nuovo portiere in prestito dalla Sampdoria: ecco Raspa

La società Ravenna FC comunica di avere raggiunto l’accordo con la Sampdoria per il trasferimento temporaneo di Matteo Raspa in giallorosso.

Raspa, portiere classe 2001, ha svolto tutto il settore giovanile con i blucerchiati, dove in questa stagione ha trovato continuità come portiere della squadra primavera. Le buone prestazioni non sono passate inosservate, infatti è stato spesso aggregato agli allenamenti in prima squadra, andando anche in panchina al Marassi contro l’Inter. Tecnicamente completo cerca a Ravenna un importante momento di crescita per la propria carriera tra i professionisti.