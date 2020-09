Allenamento congiunto per Exacer Montale ed Olimpia Teodora al Pala Costa

Torna in campo per l’ultimo test prima dell’inizio del campionato di Serie A2 la Conad Olimpia Teodora che, domenica 13 settembre, alle ore 18, al PalaCosta, ospiterà in un allenamento congiunto l’Exacer Montale, formazione che è stata inserita nel Girone Ovest del campionato di Serie A2 (Ravenna disputerà il Girone Est). L’allenamento congiunto tra le due squadre si svolgerà naturalmente, considerando le normative di sicurezza per la lotta al Covid-19, a porte chiuse. Per quanto riguarda l’accesso di giornalisti e fotografi, si chiede gentilmente di segnalare in anticipo la propria presenza a questo Ufficio Stampa.