Atletica Ravenna. A Modena gli atleti ravennati staccano il pass per i Campionati Italiani. Medaglie per Broccoli e Lolli

Medaglie, record personali e pass per i prossimi Campionati Italiani Allievi. Questo il bottino ottenuto lo scorso week-end, a Modena, dai giovani portacolori dell’Atletica Ravenna ai Campionati Regionali Allievi.

Negli 800 m Mattia Broccoli ha stabilito il nuovo record personale e, grazie ad un appassionante sprint finale, ha ottenuto il 2° posto in regione. Medaglia d’argento, ma soprattutto un ottimo crono, 2:01.40, che gli permetterà di gareggiare il prossimo week-end a Rieti ai Campionati Italiani Allievi di Atletica Leggera. La partecipazione ad una rassegna tricolore non sarà una novità per Mattia, già presente ai Campionati Italiani di Cross nel 2018 con la rappresentativa dell’Emilia Romagna cadetti e nel 2019 da allievo, con i colori dell’Atletica Ravenna.

Andrea Celeste Lolli è salita sul podio, 3° posto nell’alto con 1.53; per Andrea Celeste l’accesso ai Campionati Italiani di Rieti era già assicurato da precedenti ottime misure. Ricordiamo, Andrea Celeste già Campionessa Regionale e Campionessa Italiana Cadetti 2018 nel salto in alto, premiata dall’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia. Lo scorso anno ha partecipato ai Campionati Italiani Allievi Indoor ad Ancona e ai Campionati Italiani Allievi outdoor ad Agropoli.

Negli 800 Filippo Fantini, 1° anno da allievo, è arrivato ai piedi del podio, 4° con 2:03.13, migliorando sensibilmente il suo personale; ottima prestazione anche nei 1500 m, 5° posto finale e record personale anche in questo caso, 4:19.04. Filippo ha abbassato ulteriormente il suo personal best sugli 800 m al “Trofeo Crotti Memorial Ruggeri” corso sempre a Modena il 9 settembre. 2:02.42, ad un soffio dal minimo per la partecipazione ai Campionati Italiani.

Buon esordio per Andrea Anastasi nei Campionati Regionali Allievi nei 100 e 200 m piani: in entrambi i casi ha ottenuto il suo record personale: 12.16 nei 100 e 24.49 nei 200.

Ai prossimi Campionati Italiani il terzo portacolori dell’Atletica Ravenna sarà Mouhamed Pouye, in queste settimane concentrato sulla preparazione agli Italiani di Rieti. Gareggerà nei 110 ostacoli, dove ha già ottenuto il titolo Regionale 2019 e la finale nei precedenti Campionati Italiani Allievi. Mouhamed ha ottenuto egregi risultati anche nella rassegna tricolore indoor 2020, ottenendo un ottimo 4° posto in una finale di altissimo livello. Pouye detiene la miglior prestazione nazionale di categoria nei 50 ostacoli indoor con 6.82 ed il 4° miglior tempo nazionale del 2020 nei 60 ostacoli indoor (sempre di categoria) con 8.00 secondi netti.

“Atletica Ravenna, naturalmente fiera dei risultati ottenuti dai propri atleti, sarà a Rieti dall’11 al 13 settembre per supportare i propri ragazzi che cercheranno di mantenere alti i colori giallorossi, della propria società e della città di Ravenna” riporta la nota della società.