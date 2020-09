Conclusi gli Open Day, l’USD Classe riparte con gli allenamenti

Con la sessione di Mercoledì 02 si è conclusa la due giorni di OPEN DAY, all’insegna dello sport e del divertimento, organizzata dall’USD Classe e dedicata ai ragazzi nati dal 2011 al 2015

Più di 100 bambini, tra nuovi arrivati e ragazzi del Classe, hanno animato il sintetico del Centro Sportivo, tra tiri in porta, esercizi motori e le immancabili partitelle, accompagnati della società e da Alessandro Teodorani (attuale allenatore Cesena F.C. Under-14).

Il Responsabile del Settore Giovanile Ronny Rossi commenta così le due giornate: “La società ringrazia tutti i bambini, le famiglie e lo Staff che hanno partecipato e dato vita a questi OPEN DAY. L’affluenza elevata dimostra la grande voglia di tornare alla normalità e lo sport, il calcio in particolare, riveste in questo senso un ruolo centrale. Il successo dell’iniziativa ci da ancora più stimoli e motivazioni per la partenza delle sessioni di allenamento”.

Da Lunedì 07 Settembre la società USD Classe è infatti ripartita con gli allenamenti per tutte le annate, sempre nel rispetto dei protocolli in essere.

Per ulteriori Informazioni e modalità di iscrizione: 339 3193789