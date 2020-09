Orasì Ravenna. Pubblicato calendario A2: dopo Rieti viaggio a Scafati, poi riposo e derby in casa con Forlì

Lega Nazionale Pallacanestro, in accordo con il settore agonistico FIP, ha reso noti Calendario serie A2. L’OraSì Ravenna, inserita nel girone Rosso, partirà in casa con Rieti (domenica 15 novembre alle 18) per poi scendere al “Pala Mangano” mercoledì 18 novembre dove alle 20.45 affronterà Scafati degli “ex” Marino, Sergio e Thomas. Alla terza giornata (domenica 22 novembre) i giallorossi osserveranno il turno di riposo poi alla quarta (domenica 29 novembre alle 18) è in programma il derby al Pala de Andrè contro Forlì. L’OraSì di coach Cancellieri chiuderà la regular season in casa contro Cento il 28 marzo 2021, prima dell’inizio della seconda fase.