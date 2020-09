Partita inaugurale del primo Mediterranean Cup a Marina di Ravenna

Si è giocato mercoledì sera 9 settembre, al campo di Marina di Ravenna, la partita inaugurale del primo MEDITERRANEAN CUP tra i Roosters Romagna (padroni di casa) e il collettivo Team Europe, formato da i migliori giocatori amatoriali di football americano europei.

La partita è terminata 36 a 0 per il romagnoli (che sono una collaborazione tra i Faenza Broncos e i Chiefs Romagna).

Il team di casa ha dimostrato tenacia e grinta in difesa concedendo un solo guadagno di primo down in tutta la partita al team ospite, mentre l’attacco a messo in cattedra alcune giocate incredibile ad opera del QB Negretto e dei ricevitori Bentini, Mazzoti, D’Amore e i fratelli Ghirotti. Notevole la prestazione di Michele Mazzotti, running back con diverse segnature nella serata.

Ora i ragazzi di coach Paci si troveranno direttamente alla finale di sabato sera 12 settembre, che si giocherà sempre nel campo sportivo di Marina di Ravenna, in via del Marchesato.