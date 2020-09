Ravenna F.C. Nuovo innesto nella rosa con il centrocampista Simone Franchini

Il Ravenna FC comunica di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista classe ’98 Simone Franchini che arriva a titolo temporaneo dal Padova.

Centrocampista polivalente, si può disimpegnare sia come esterno che come mezz’ala, Franchini è un prodotto del settore giovanile del Sassuolo, nel quale ha fatto tutta la trafila delle giovanili fino ad arrivare a collezionare una presenza in Europa League. In serie C una ottima annata alla Reggina da titolare prima della scorsa stagione divisa tra Cesena e Piacenza.