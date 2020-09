Sindaco di Ravenna premia i neo campioni italiani Fiorentini e Montanari

Nella serata del 10 settembre, al termine degli allenamenti che si tengono in via Mazzotti a Classe, il sindaco di Ravenna Michele De Pascale, su invito del Pedale Azzurro Rinascita, ha premiato Lorenzo Montanari e Filippo

Fiorentini vincitori di tre titoli italiani nella specialità inseguimento e velocità a squadre e Madison nella categoria allievi ai campionati italiani su pista di San Giovanni al Natisone in provincia di Udine.

“Con grande piacere ho premiato questi due ragazzi che hanno vinto la maglia tricolore – ha commentato il Sindaco di Ravenna – come rendere merito alla storica Società ravennate e a tutto il mondo del volontariato che ruota attorno al mondo del ciclismo. Vedere tutti queste ragazze e ragazzi – ha sottolineato Michele De Pascale – fare

attività sportiva in sicurezza è una soddisfazione doppia. Una attività, quella del Pedale Azzurro Rinascita che continuerà fino alla fine di ottobre, non solo per la categoria allievi, ma anche per le categorie Esordienti e Giovanissimi che contano complessivamente poco meno di 70 atleti tesserati”.