Cervia, Paolo Pambianco vince il titolo tricolore Over 50 nei campionati del Mare e Pineta

Ancora un successo tricolore, ormai non si contano più, per Paolo Pambianco. Il maestro e direttore tecnico del Circolo Tennis Cervia ha vinto infatti il titolo di campione italiano Over 50 nei campionati nazionali in corso in questi giorni sui campi del Mare e Pineta di Milano Marittima. Il 2.4 bertinorese ha trionfato nel singolare battendo in finale Mauro Colangelo per 6-4, 6-2. Pambianco era accreditato della prima testa di serie ed ha fatto letteralmente il vuoto, fino a superare in finale il 2.7 Colangelo, testa di serie n.6. Al termine la premiazione effettuata dal presidente del Comitato Regionale Fit, Gilberto Fantini, e poi la festa con i giocatori del Circolo e con il direttore sportivo Andrea Mazzavillani. Non pago di questo successo Pambianco, in coppia con Corrado Badalucco, ha raggiunto anche la finale del torneo di doppio Over 50. Dunque altri importanti risultati nella straordinaria carriera di questo giocatore.