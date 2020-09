Il lughese Marco Fabbroni ben figura ai campionati Italiani Allievi di Rieti

Prestazioni positive per gli atleti lughesi a Rieti, in occasione dei Campionati Italiani Allievi ed Allieve. Ottimi risultati per i ragazzi che si allenano a Lugo e che vestono la maglia dell’Atletica Sacmi Avis Imola: Marco Fabbroni nel lancio del Martello Allievi giunge al sesto posto con la misura di 57,14 metri.

Il martellista di Giovecca, che è allenato dai tecnici Luca Zanelli e Stefano Vecchi, si è dapprima qualificato alla finale con il primato personale di 57,98 metri. In finale Marco, dopo due turni un po’ incolori (1 lancio nullo e uno a 52,58 metri) piazza un lancio a m. 56,65 che gli consente di essere nella Finale dei primi 8 e al quarto turno ottiene 57,14 metri, misura che gli garantisce la sesta piazza .

Davvero una gara incoraggiante per questo giovane atleta dopo la conquista del titolo regionale. Negli 800 metri era in gara Riccardo Ghinassi che, nella sua batteria, fa valere il suo grande stato di forma demolendo il suo primato personale e giungendo al 5° posto con 1’58”27. Rivedremo Riccardo sicuramente ai Campionati Italiani dell’Endurance di Modena nei 1500 m.

Il giovanissimo ostacolista Leonardo Lodolini, fresco di titolo regionale, ha sapientemente corso un buon 400 metri ad ostacoli giungendo ottavo nella propria batteria con il tempo di 1’00”04. Un’atleta su cui puntare per il futuro. Leonardo con i suoi compagni della staffetta 4×400 composta da Pietro Carnevali, Alessandro Tognin più Turchi Mattia sono giunti al 10° posto con 3’36”54.

Tra le Allieve buone prestazioni da parte di Anna Venieri nei 100 metri ad ostacoli. L’atleta allenata da Angelo Venturelli ha sfoderato una prestazione positiva conquistando la finale B con il tempo di 15”27 che è il suo nuovo primato personale. In Finale B Anna ha bissato il tempo della batteria (15”27) giungendo al 7° posto.

La giovane martellista Giorgia Strazzari, allenata dal padre Maurizio, ha lanciato in qualificazione a 42,44 metri (non lontana dal suo personale) giungendo al 21° posto. Prossimo weekend ricco di appuntamenti: a Grosseto sono in programma i Campionati Italiani Juniores e Promesse e a Modena saranno di scena i Campionati Regionali Cadetti e Cadette .