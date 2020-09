Ravenna FC accoglie l’attaccante Daniele Ferretti

Il Ravenna FC comunica di avere acquisito dall’Avellino il cartellino del giocatore Daniele Ferretti, che si trasferisce a titolo definitivo e firmerà un contratto che lo legherà ai giallorossi fino al termine della stagione con opzione per il rinnovo automatico.

Si tratta di un grande innesto per il reparto offensivo che amplierà notevolmente le armi tattiche a disposizione del mister. Giocatore esperto, esterno d’attacco di grande creatività, ha collezionato qualcosa come 289 presenze nei campionati professionistici con 55 gol ed ha avuto già modo di lavorare con mister Magi quando, nel 2016/17, trascinarono il Gubbio ad un inatteso playoff. La scorsa stagione divisa a metà tra il Trapani in B e l’Avellino in C. Il giocatore si unirà nel pomeriggio ai compagni per il primo allenamento a Glorie.