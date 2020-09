Ravenna FC Women vince il derby contro Cesena per 2 a 0

Inizia col piede giusto la nuova stagione delle leonesse del Ravenna FC Women che si impongono nel derby contro il Cesena per 2-0 grazie ai gol di Giada Burbassi, attaccante 2001 e Linda Giovagnoli, difensore 2002. I novanta minuti iniziano con la classica fase di studio dove entrambe le compagini cercano di capire come e dove far male. Dopo lo studio si passa ai fatti e la partita si accende sopratutto sotto l’aspetto fisico. Tanta grinta, determinazione e, di conseguenza contrasti duri a volte fallosi, faranno da cornice a tutti i 90 minuti più recupero. Un primo tempo non entusiasmante sotto il profilo delle conclusioni. Molti tentativi ma deboli e fuori porta. Solo al 43’ un lancio sulla destra viene controllato da Zanni che si involta fino a fondo campo facendo partire un bel cross sul secondo palo dove arriva Burbassi che con una zampata prova ad incrociare il tiro che finisce oltre la linea, il difensore bianconero prova il tutto per tutto con una scivolata ma non può più far nulla. Il Ravenna è in vantaggio di 1-0.

Il primo tempo finisce dopo 2 minuti di recupero.

La ripresa inizia con le giallorosse cariche dal gol segnato poco prima del fischio e col Cesena che vuole reagire fin da subito per riportare il risultato in parità. Al quattordicesimo è Linda Giovagnoli a chiudere fondamentalmente la partita. Da un calcio d’angolo arriva un passaggio corto per Filippi che va incontro, finta di rientrare ma si gira verso il fondo, alza la testa e l’appoggia sul dischetto dove la giovane difensore fa partire una sassata che si infila in rete, nulla può fare il portiere avversario. 2-0 per le leonesse. Da qui in poi una partita un po’ nervosa con poche occasioni nel primo tempo con le giallorosse che cercano di controllare il risultato e le bianconere che tentano di accorciare le distanze ma senza risultato.

Il derby è giallorosso. Queste le parole di Giada Burbassi, autrice del primo gol della stagione giallorossa: “Sono felice ed emozionata di aver segnato il primo gol della stagione in una partita così sentita come il derby. Siamo scese in campo con grande determinazione e carattere per raggiungere il nostro primo obiettivo. Penso che la nostra forza sia il grande gruppo che si è creato quest’anno. Sono contenta per questo inizio, spero di continuare così”.

Tabellino

Ravenna Women FC – Cesena FC 2-0

Serie B 1^ Giornata s.s. 2020/2021

Ravenna Women FC: Copetti, Crespi, Giovagnoli, Greppi, Capucci, Picchi, Ligi (1’ 2t Barbaresi), Filippi, Burbassi, Benedetti (43’ 2t Iacuzzi), Zanni (26’ 2t Cimatti). A disp: Pilato, Omokaro, Raggi

All. Alessandro Recenti.

Cesena FC: Pacini, Pavana, Carlini, Casadei, Nagni (15’ 2t Orlando), Petralia (43’ 2t Zani), Porcarelli, Cuciniello (23’ 2t Casadio), Georgiou (23’ 2t Beleffi), Pastore, Delfrancia (15’ 2t Costi). A disp: Siboni, Gallina, Simei, Cotrer

Reti:

43’ 1t Burbassi

14’ 2t Giovagnoli

Ammonizioni

20’ 1t Ligi (Ravenna)

37’ 1t Petralia (Cesena)

5’ 2t Barbaresi (Ravenna)

45’ 2t Orlando (Cesena)