Lunedì 14 settembre al Magazzino del Sale è stata presentata la tappa di Cervia del Giro d’Italia. Erano presenti Davide Cassani, Presidente APT Servizi; Michela Brunelli, Assessore allo Sport e agli Eventi Comune di Cervia; Giovanni Lucchi, Delegato al Giro d’Italia Comune di Cervia.

Anche il Giro d’Italia ha subito una battuta d’arresto a causa del covid. La competizione ciclistica più famosa del nostro Paese si sarebbe dovuta svolgere in maggio, ma per via dell’emergenza è stata posticipata a ottobre, con alcune modifiche del percorso. Il Giro sarebbe infatti dovuto partire da Budapest, in Ungheria, mentre il percorso in programma ora sarà tutto in terra nazionale. La competizione, giunta alla 103esima edizione, partirà il 3 ottobre e si concluderà il 25 dello stesso mese.

Confermate le tre tappe romagnole, a Rimini, Cesenatico e Cervia.

La tappa dedicata alle donne

La città del sale sarà protagonista venerdì 16 ottobre, con la partenza della tappa Cervia-Monselice. Sarà una tappa lunga 190 km. Dopo quasi 160 km costantemente in pianura, per raggiungere la cittadina euganea si affrontano due impegnative salite dei Colli Euganei: il Passo Roverello, 4 km abbastanza pedalabili, e quindi il Muro di Calaone con 2 km che in diversi punti toccano il 20%. Segue un’ampia discesa su Este e un breve tratto pianeggiante fino all’arrivo.

Cervia dedica l’evento alle donne, per il quale si sta preparando da tempo. Per tutta l’estate la Torre San Michele è stata illuminata di rosa, mentre in luglio e agosto al Magazzino del Sale è stata allestita la mostra “Dinamo rosa”, organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con CerviArchitettura e dedicata proprio alle cicliste. In tutti questi mesi, nel sito ufficiale della competizione, uno spazio è stato dedicato proprio alla città e alle sue attrattive, paesaggistiche, monumentali ed enogastronomiche.

Cervia ha scelto come mascotte dell’evento il fenicottero rosa chiamato ‘Felicia‘, simbolo della nostra salina e della salvaguardia ambientale.

Il programma degli eventi

Sabato 3 ottobre ore 17.00

Inaugurazione allestimenti dedicati al Giro d’Italia “La città si colora di rosa”

Piazza Garibaldi

Venerdì 9 ottobre ore 17.00

“Donna e sport. Due secoli di storia ed emancipazione femminile”.

Maria Canella, storica, Università statale di Milano

Biblioteca Comunale “M. Goia” Via Circonvallazione Sacchetti, 111

Mercoledì 14 ottobre ore 20.30

“Donne e Sport: intervista a Fiona May”

Magazzino del Sale

La storia del Giro a Cervia

E’ la quarta volta che il Giro d’Italia passa da Cervia. La prima volta risale al 38° Giro d’Italia, il 28 maggio 1955, con arrivo in viale 2 giugno per la tappa Ancona-Cervia, vinta da Giuseppe Minardi; il 29 maggio partenza da via Martiri Fantini tappa a cronometro Cervia-Ospedaletto-Ravenna vinta da Pasquale Fornara e secondo Fausto Coppi. La seconda è stata per il 68° Giro d’Italia, il 22 maggio 1985, con arrivo sul Lungomare D’Annunzio per la tappa Vittorio Veneto-Cervia, vinta da Franck Hoste; il 23 maggio partenza da Piazza Garibaldi tappa Cervia-Iesi. La terza volta è invece stata per l’80° Giro d’Italia il 18 maggio 1997 tappa Mestre-Cervia con il circuito cittadino e l’arrivo sul Lungomare D’Annunzio vinta da Mario Cipollini.

Davide Cassani, Presidente di Apt Servizi Emilia Romagna e CT della Nazionale maschile di ciclismo ha dichiarato: “La più prestigiosa e internazionale competizione ciclistica italiana torna in Emilia Romagna per il secondo anno consecutivo. Una preziosa opportunità in termini di visibilità e promozione per la Riviera, che sfilerà con alcune delle sue località balneari “regine” davanti agli occhi dei 10 milioni di spettatori che in media assistono ad ogni diretta del Giro. E’ bello vedere come le località abbiamo subito assorbito lo spirito della manifestazione, promuovendo eventi a tema e colorando di rosa i propri monumenti turistici. La nostra Regione si sta sempre più imponendo come palcoscenico di riferimento del ciclismo agonistico mondiale e allo stesso tempo come destinazione prediletta dai turisti che, mai come in questo momento, hanno trovato nella bici un momento di respiro, uno strumento di ripresa della forma fisica e un’opportunità di contatto diretto con la natura”.

“Siamo onorati di ospitare una tappa del Giro d’Italia, che in passato per ben tre volte ha visto toccare la nostra località – ha detto Michela Brunelli, Assessore allo Sport e agli Eventi Comune di Cervia– . Nonostante il periodo difficile, Cervia si è preparata al meglio, predisponendo anche un programma di eventi dedicato alle donne. Allestimenti, iniziative, incontri saranno dedicati al tema femminile, che ci sta particolarmente a cuore e per l’occasione sarà presente anche la campionessa mondiale Fiona May. La nostra città sarà illuminata e vestita di rosa in onore del Giro e in omaggio all’impegno, alla tenacia, al sacrificio, alla forza e al cuore delle donne”.

” ‘La corsa più dura del mondo nel paese più bello del mondo’. In questa frase credo sia racchiusa l’identità del Giro d’Italia – ha commentato Giovanni Lucchi, Delegato al Giro d’Italia Comune di Cervia –. Tutte le città sedi di tappa, sia di partenza che di arrivo, cercano di sfruttare questo grande evento sportivo per mostrarsi al mondo intero. Anche Cervia non sarà da meno ed avrà la possibilità di far vedere le proprie eccellenze come le saline, le pinete, le spiagge, attraverso i servizi televisivi e giornalistici che verranno preparati in occasione della partenza della 13^ tappa Cervia-Monselice. Per la città sarà sicuramente una splendida giornata di festa ed un modo per mostrare le sue bellezze. Peccato per il periodo in cui si svolge, se si fosse potuto effettuare nella data originaria di maggio, si sarebbero organizzate molte più iniziative collaterali interessanti. La speranza è che vi possa essere, in futuro, qualche altra opportunità per la città di Cervia di poter ospitare ancora la corsa in rosa. Auguro ai nostri concittadini ed a tutti gli ospiti presenti di poter godere di questo bellissimo spettacolo”.