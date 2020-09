Tennis. Giammarco Gabbianini del CT Cervia vince il torneo nazionale di 3^ categoria

Giammarco Gabbanini ha vinto il torneo nazionale di 3^ categoria organizzato dal Ten Pinarella. Ancora un successo di un portacolori del Circolo Tennis Cervia in questo intenso finale di stagione. Il 3.3 portacolori appunto del Ct Cervia ha firmato il successo pieno battendo nei quarti il 3.3 Marco Chiarello per 6-4, 6-1, in semifinale il 3.3 Edoardo Clementi per 6-2, 6-1 e domenica sera in finale per 6-4, 6-1 il 3.2 Francesco Bellarmino (Ct Cesena), testa di serie n.6, anche lui autore di un grande finale di stagione, che nell’altra semifinale aveva sconfitto 6-4, 6-3 il 3.1 Mattia Barbarino, testa di serie n.2. Dunque, dopo la vittoria tricolore di Paolo Pambianco, direttore tecnico del Ct Cervia, nei campionati italiani Over 50, arriva un altro sigillo nel circuito federale per il Club cervese.