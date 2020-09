Termina 1-1 l’amichevole tra Solarolo e Alfonsine

Un certo sapore biancazzurro nel paese di residenza dell’ex portiere Carroli, così come per la presenza tra gli avversari degli ex Marilungo e Martino. Ed è proprio il giovane centrocampista numero 10 a pareggiare i conti al 22’, dopo la rete del vantaggio di Rossi per i biancazzurri a sei minuti dal fischio d’inizio. Match discretamente aperto nel primo tempo, con un potente attacco biancazzurro che riceve però pochi palloni (complice anche la mancanza dell’uomo chiave Federico Innocenti, playmaker e capitano). Gli uomini di Zaccaroni tengono spesso il pallino del gioco, ma basta un’incertezza difensiva a lasciare lo spazio agli avversari per il pareggio. Nella seconda frazione, dopo i consueti cambi, la gara raggiunge un certo equilibrio: difesa e attacco si equivalgono, e il match è più combattuto di quanto possa sembrare dalla cronaca. Migliore dei biancazzurri ovviamente Hasanaj, a cui la squadra si appoggia spesso per ripartire e avanzare, e sulla destra è un pericolo costante. Bene anche il solito Filippi e il compagno di reparto Sow, così come il giovane Simeoni; apprezzabile la copertura offerta da Cappello, che entra prima del dovuto per sostituire il dolorante Rossi. Nel secondo tempo il portiere è Cattani, che non deve impegnarsi in molti interventi ma sa farsi trovare pronto; buono l’impegno degli attaccanti Sabattani e Casciola, anche se pure loro non ricevono molti palloni.

Il tabellino della partita

SOLAROLO – ALFONSINE 1-1

ALFONSINE: Palermo (45’ Cattani), Mariani (70’ Belletti), Farina (60’ Bedeschi), Dradi (45’ Taioli), Malo (70’ Chamich), Rossi (30’ Cappello), Hasanaj, Savini (45’ Gatto), Sow (45’ Sabattani), Filippi (60’ Casciola), Simeoni (45’ Vinjolli). All. Zaccaroni.

RETI: 6’ Rossi (A), 22’ Martino (S).