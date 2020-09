Il Basket Lugo Aviators si presenta e fa visita al Museo Baracca

Importante serata quella che ci si appresta a vivere lunedì 21 settembre quando tutti i ragazzi della C gold, assieme allo staff tecnico, si recheranno in visita alla città di Lugo.

Il ritrovo è previsto alle ore 19 quando gli Aviators si incontreranno al museo dedicato a Francesco Baracca, il principale asso dell’aviazione italiana durante la Prima guerra mondiale nel corso della quale gli vennero attribuiti trentaquattro abbattimenti di aerei nemici e fu in seguito insignito della medaglia d’oro al valor militare.

Proprio a Francesco Baracca si ispirano gli “Aviators” che proseguiranno poi il percorso raggiungendo il monumento dedicato all’amato eroe lughese per una foto di rito, per poi concludere con un aperitivo presso la “Trattoria del Teatro” dove i biancoverdi si uniranno all’intero staff dirigenziale e tecnico della società per incontrare gli invitati e la stampa.

Sarà l’occasione per vedere da vicino tutti i nuovi arrivati e salutare gli atleti confermati e per conoscere tutte le novità inerenti il prossimo campionato. Saranno comunicati i numeri di maglia ed inoltre si farà il punto su tutta l’attività sportiva prevista per la prossima stagione che ha preso già da qualche giorno il via ufficiale.

Alla giornata di incontro con la città sono stati invitate anche le autorità cittadine a partire dal Sindaco Davide Ranalli, il vicesindaco Pasquale Montalti assessore con delega allo Sport oltre a Giovanni Barberini direttore del Museo Baracca.