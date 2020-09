Con Teodora settore giovanile si gioca gratis fino al 31 dicembre. Presentata l’iniziativa per avvicinare i giovani al volley

Teodora Settore Giovanile consente a tutte le nuove iscritte nate dal 2007 in poi, di giocare a pallavolo gratuitamente fino al termine di dicembre. Un’idea che nasce con l’obiettivo di favorire l’avvicinamento delle ragazze alla pratica sportiva, senza che le famiglie abbiano da subito l’assillo del pagamento della quota di frequenza. In questo clima di grande incertezza sotto tanti punti di vista lo storico sodalizio cittadino attivo da decenni nella diffusione del volley giovanile “al femminile” dunque, non cede alle difficoltà, ma anzi, decide di rilanciare investendo sulla promozione.

L’iniziativa è stata illustrata nella mattinata di ieri presso il ristorante Naif, alla presenza dell’assessore allo sport Roberto Fagnani, che ha accolto la cosa con grande favore concedendo il patrocinio del Comune di Ravenna, del presidente del consorzio sportivo Romagna InVolley (del quale Teodora Sett. Giov. fa parte) Maurizio Morganti e del direttore tecnico di Teodora Sett. Giov. Mariagrazia Montevecchi.

Teodora Settore Giovanile è la realtà che localmente più si distingue per risultati agonistici ottenuti a livello giovanile (nelle ultime due stagioni sportive concluse, vanta due titoli regionali ed il 7° posto ad una finale nazionale, oltre che la convocazione di molte delle sue atlete in collegiali di carattere nazionale e regionale), tanto da aver meritato dalla Federazione Italiana Pallavolo il “Certificato di qualità Argento per l’attività giovanile Fipav 2020-21” ed essere l’unico sodalizio ravennate compreso nel progetto di qualificazione federale “Talento & Territorio – L’Italia siete Voi” svoltosi nell’inverno scorso.

Nella stagione che sta per cominciare la società del presidente Samuele Ravaioli parteciperà ai campionati regionali di serie C e serie D rispettivamente con gli organici under 17 ed under 15, oltre che a tutti i campionati di categoria dall’under 12 all’ under 17.

Le ragazze nate dal 2007 al 2014 interessate a provare la pallavolo ed eventualmente a seguire i corsi di avviamento gratuiti fino al 31 dicembre (sarà l’associazione a farsi carico del costo del tesseramento e della copertura assicurativa) potranno presentarsi agli open day in programma martedì 22 – presso il parco della parrocchia del Torrione dalle 17 alle 19 – oppure venerdì 25 – presso la palestra Ricci Muratori, via Doberdò, dalle 17 alle 18. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al 347 4526818, 338 1599957, 339 6222823, scrivere a ufficiostampa@teodoraravenna.it oppure consultare la pagina fb Teodora volley.