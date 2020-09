Continuano le soddisfazioni per il Minardi Management: Andrea Kimi Antonelli è campione europeo

Andrea Kimi Antonelli, il giovane talento bolognese classe 2006, è il nuovo campione europeo Cik Fia Karting. Sul circuito tedesco di Wackersdorf il giovanissimo ha fatto suonare l’Inno di Mameli e sventolare il tricolore dal gradino più alto del podio.

Si potrebbe definire un fine settimana perfetto quello di Antonelli, che cnon ha concesso nulla ai principali avversari. Andrea Kimi Antonelli ha trasformato la pole position (46.942) in vittoria conquistando il titolo al suo primo anno in OK. Alla fine delle quattro manche eliminatorio si è confermato protagonista assoluto con tre successi e un secondo posto che gli hanno consegnato la pole position in Finale, trasformata in vittoria alla fine dei ventisei giri.

Un cammino europeo incredibile per la giovane promessa del Motorsport italiano, supportato dalla Mercedes e sotto la supervisione della Minardi Management di Giovanni Minardi, col successo conquistato nella gara inaugurale in Spagna a Zuera e il secondo posto di Sarno che lo confermano.

“Andrea ha costruito questo successo gara dopo gara, confermandosi grande protagonista del panorama internazionale. Un successo guadagnato in pista e che mi fa particolarmente piacere, arrivato al suo primo anno in OK. Ora iniziamo a lavorare in ottica Mondiale” Giovanni Minardi

Andrea Kimi Antonelli è già tornato in pista a Lonato per il doppio appuntamento della WSK Euro Series. Dal 6 all’ 8 novembre l’appuntamento è col Mondiale a Portimao (Portogallo)