Il team ravennate Evan Bros festeggia il titolo mondiale grazie ad Andrea Locatelli

Il 23enne bergamasco Andrea Locatelli vince gara 2 di Supersport del GP di Catalunya (Barcellona) laureandosi campione del mondo. A fare festa, con lui, il team ravennate Evan Bros. Locatelli è stato dominatore della stagione 2020 precedendo Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti Racing) e Philipp Oettl (Kawasaki Puccetti Racing). Per Locatelli è stato il primo appuntamento della storia della classe intermedia in pista al Circuit de Barcelona-Catalunya per il Round Acerbis di Catalogna ed è stata davvero indimenticabile.