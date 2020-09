La Bizantina Baseball raggiunge l’obiettivo di campioni regionali

Dalla Bizantina Baseball (frutto della franchigia Godo – Ravenna) arrivano ottime notizie: “Si chiude con due bellissime vittorie il primo passo delle semifinali dei playoff per la Bizantina Baseball che, per ora, raggiunge il primo obiettivo: quello di campioni regionali. La prima partita contro la Fortitudo Bologna finisce 8 a 1 per i nostri ragazzi, con una prestazione perfetta in difesa e soprattutto sul monte di lancio, che chiude l’incontro con con una no hit da parte dei nostri splendidi lanciatori, Buriani e Montalti, con tre inning lanciati per ciascuno senza subire valide, e per la categoria questa è già una splendida notizia. In battuta i nostri ragazzi, senza strafare ma con intelligenza, riescono comunque a dominare. Nel pomeriggio, contro l’Oltretorrente, i ragazzi della Biba vincono per 10 a 1, con un’ottima prova, ancora una volta, della difesa, con appena due valide subite e, come nel primo incontro, zero errori della difesa. In questa partita l’attacco è stato sicuramente più esplosivo ed a differenza della mattina, più determinante. Tanti sono i complimenti per questi ragazzi, che stanno trasformando le aspettative in fatti concreti, e ribadiamo che non è così banale essersi laureati campioni regionali, come primo importante traguardo. Ora le prove per i nostri ragazzi diventano più impegnative ed importanti, ma sono diventati consapevoli dei loro mezzi e sanno che ai tifosi l’appetito viene mangiando, a loro invece non deve mancare la “fame” di vittorie”.