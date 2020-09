La voglia di competizioni alla ripresa dopo il lockdown ha radunato a Faenza campioni di livello internazionale per il Campionato Regionale Speed che al femminile ha visto la vittoria della faentina Giulia Randi.

Due campioni europei, giovanili, Marco Rontini e Anna Calanca e un pluri campione mondiale, Gianluca Zodda, hanno impreziosito con la loro presenza, la manifestazione organizzata dalla Carchidio Strocchi a Faenza.

In programma la gara valida per il titolo regionale assoluto e una challenge giovanile per categorie.

Foto 3 di 4







Il titolo in palio, al femminile è andato alla neo detentrice del record italiano Giulia Randi, della società organizzatrice, davanti alla Ravennate Francesca Vasi (ASD Istrice) e alla modenese Anna Calanca. Buon quarto posto per l’altra atleta di casa Erica Piscopo.

Al maschile, il fortissimo Gianluca Zodda, di Modena, ha messo alle spalle i tre portacolori della Carchidio Strocchi, nell’ordine Jacopo Stefani, Gabriele Randi e il giovanissimo Marco Rontini.

Nella competizione giovanile ancora vittoria di Giulia Randi davanti a Francesca Vasi nell’U20 femminile, mentre nell’U16 maschile Marco Rontini si è preso la rivincita sbaragliando la concorrenza, così come Jacopo Stefani nell’U20 maschile. Da segnalare anche il primo posto di Yijun Nicola Grilli (Istrice Ravenna) nell’U18 maschile. Ottima seconda piazza di Erica Piscopo nell’U18 femminile, immediatamente alle spalle della Calanca.