Giovanni Farolfi, portacolori del Ct Cervia, vince il torneo Over 45 a Rimini

Ancora un successo in questo caldo finale di stagione per un portacolori del Circolo Tennis Cervia. Nel tabellone Over 45 del torneo nazionale Veterani del Circolo Tennis Cicconetti si è registrata la vittoria del n.1 del seeding, il 2.6 Giovanni Farolfi, portacolori del Ct Cervia, che nel match-clou ha battuto 6-1, 6-2 il 2.7 Andrea Travaglini (n.2), portacolori della Virtus Bologna. Notevole il cammino di Farolfi, sempre protagonista nella settimana riminese.

Semifinali: Farolfi (2.6)-Pietro Montemaggi (3.2, n.4) 6-2, 6-0, Travaglini (2.7)-Andrea Zini (3.5) 6-3, 6-2.

Intanto il Circolo Tennis Cervia si appresta ad organizzare, dal 26 settembre, il torneo nazionale Open maschile che chiuderà alla grande la stagione agonistica di alto livello. Sono già una trentina gli iscritti, ma nei prossimi giorni sono previste tante altre adesioni.