Il circolo Tennis Zavaglia di Ravenna fa l’en plein: vinti i quattro incontri dei campionati di Serie C

FANTASTICO EN PLEIN DEL CIRCOLO TENNIS ZAVAGLIA DI RAVENNA

Domenica 20 settembre al Circolo tennis Zavaglia di Ravenna erano in programma ben quattro incontri a squadre validi per i campionati di Serie C, Veterani over 60, D1 maschile e D2 femminile. Ebbene il Circolo Tennis Zavaglia, alla presenza di un numerosissimo pubblico sempre ligio ai regolamenti e prescrizioni per la salvaguardia dal Covid 19, ha realizzato una splendida quaterna vincendo tutti gli incontri in programma.

Logicamente il clou della giornata era l’incontro della squadra di serie C che si giocava la promozione e quindi l’accesso al prossimo campionato di B2 con il Circolo tennis Riccione. La compagine ravennate CTZavaglia/Sva Dakar vinceva tutti i quattro singolari rendendo quindi superfluo giocare i due doppi in programma.

Il n.1 Pietro Licciardi regolava il pari grado riccionese Alessandro pecci con un doppio 6.3, il n.2 Alessandro Dragoni aveva la meglio su Alberto Morolli colamente al tie break del terzo set con il risultato di 4/6 6/3 10/7, il n.3 Davide Della Tommasina prevaleva facilmente su Enrico Lanza Carriccio per 6/3 6/1 ed il n. 4 Edoardo Lanza Carriccio superava Massimiliano Botticelli per 6/2 7/6. Esultanza finale in tutta la squadra e nei supporter presenti per la promozione ottenuta. Contemporaneamente si svolgeva l’incontro di D1 maschile contro il Ct Casalboni di Santarcangelo. Vittoria dei giovani ravennati con il risultato finale di 3/2. Pacy Raimi su Luca Amati per 6/2 6/2 e Spina Tommaso su Alessandro Laganà per 6/3 6/2 portavano il Zavaglia sul 2 a 0, Leonardo Ghelfi su Alex Gencarelli per 6/3 6/1 e Bruno Rossi su Matteo Mucciarella per 5/7 6/1 10/8 portavano il risultato in parità per il Casalboni. Decisivo il doppio dominato dallo Zavaglia con la coppia Paci/Spadoni su Ghelfi/Amati on un perentorio 6/3 6/2. Prossimo incontro per il Ct Zavaglia contro il CT Ronconi a Cesena.

Nel pomeriggio si svolgevano gli incontri per il tabellone nazionale dell’Over 60 contro il Circolo Tennis CS Ferratella di Roma. 1 a 1 dopo i singolari dove Benanchi(Zavaglia) aveva la meglio su Scragnoli per 4/6 6/3 7/6 e Di Carlo (Roma) superava Enrico Crocetti per 6/3 6/2. Anche qui dunque decisivo il doppio dove Bargossi/Valdifiori (CTZavaglia) superavano al terzo set Pizzocolo/Valeri per 6/2 4/6 10/6. Prossimo incontro per il Ct Zavaglia in trasferta al Circolo Tennis di Massa Carrara. Nello stesso tempo si svolgeva l’incontro valido per la D2 femminile contro il Ct Morciano. Anche qui, era necessario il doppio dopo che Sofia Cilibic (Zavaglia) superava Sara Pretelli per 7/5 6/3 e Alessia Cervelleri (Morciano) aveva la meglio su Sara Aber per 7/6 3/6 10/7. Il doppio era appannaggio del Ct Zavaglia con la coppia Cilibc/De Vita su Pretelli/Cervelleri per 6/1 6/3. Prossimo incontro a Reggio Emilia contro il Circolo Tennis Tricolore.

In allegato la foto della squadra C dello Zavaglia con lo sponsor Sva Dakar.