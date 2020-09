Viamar per il quarto anno consecutivo al fianco del Basket Ravenna

OraSì Basket Ravenna annuncia il rinnovo della partnership con VIAMAR Spedizioni Internazionali, azienda che dal 1996 opera nel settore dei trasporti e specializzata in spedizioni marittime, terrestri e aeree, servizi doganali, magazzinaggi, coperture assicurative e noleggi.

Per il quarto anno consecutivo Viamar è al fianco del Basket Ravenna e il direttore Giuseppe Valente spiega così i motivi di un legame che dura nel tempo: “La passione per la pallacanestro e la vicinanza al Basket Ravenna ci hanno fatto scegliere questo canale e questa società per promuovere il nostro marchio, sia a livello locale che nazionale, attraverso la fruizione diretta e televisiva delle partite dal campionato di Serie A2″.