Campionato Italiano di Motocross Epoca: 3 piloti di MotoClub Ravenna conquistano posto sul podio

Domenica 20 settembre si è svolta la terza prova del Campionato Italiano di Motocross Epoca 2020 e lo spettacolo non è mancato al crossdromo “Le Fornaci” di Lanciano. Grazie a condizioni di pista e meteo ideali la giornata è scorsa veloce, nonostante il gran numero di manche e categorie in programma. Grande soddisfazione da parte dei piloti per la preparazione del tracciato, studiata appositamente per le caratteristiche delle moto d’epoca. Due dei 19 titoli in palio sono già assegnati matematicamente: Francesco Filippini è il campione della categoria B1, mentre Alberto Rabito della F1 tutti gli altri sono ancora decisamente aperti.

170 i piloti presenti, che hanno portato in pista moto di ogni età, splendidi e ancora perfettamente funzionanti modelli pre-1973 affiancati ai più recenti modelli ammessi dal regolamento, cioè fabbricati entro il 1989. Il programma prevedeva due manches per ogni categoria , suddivise a seconda dell’anno di produzione della moto e della cilindrata, e alla fine della giornata, i 3 piloti del MC Ravenna hanno riportato ottimi risultati e tutti e tre sono saliti sul podio:

Nella classe D1 (moto 250 e 500 dal 1980 al 1982) MASSIMO MARESCALCHI si è confermato al vertice della categoria con la sua Yamaha 250, vincendo la gara mantenendo e rafforzando così la sua prima posizione in classifica generale.

Nella classe E2 (moto 125 dal 1980 al 1982) continuano le prestazioni al top di GRAZIANO “Trotto” GARDINI, secondo di giornata a pari punti con il vincitore. Grazie alla costanza di piazzamenti ricopre ora il secondo posto assoluto nella sua categoria.

Infine, MORENO MAMBELLI terminato terzo nella classe “Gruppo 4”, categoria che prevede una particolare classifica basata sulla regolarità sul giro e non sulla velocità pura, con questo risultato resta secondo nella classifica di Campionato.

Il 18 Ottobre sul tracciato di Ponte Sfondato in provincia di Rieti è prevista la gara conclusiva del Campionato Italiano Epoca 2020.