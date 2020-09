Le partite dell’Olimpia Teodora in diretta sul canale online della Lega

Grandi novità per quanto riguarda la trasmissione delle partite della nuova stagione di volley femminile, che ha preso il via domenica scorsa con la settimana di riposo per la Conad Olimpia Teodora. Quest’anno come non mai, nonostante le limitazioni all’accesso ai palazzetti a causa delle norme di prevenzione del contagio da Covid-19, si ampliano le possibilità di vedere, in streaming e in TV, le gare delle Leonesse ravennati.

LVF TV

Come annunciato da Legavolleyfemminile, il canale online LVF TV si rinnova e fornirà la diretta, oltre che della Serie A1, anche di tutte le gare del campionato di Serie A2. Al momento è disponibile la versione web (www.lvftv.com), ma nei prossimi mesi saranno lanciate le applicazioni per smartphone, tablet e Smart TV.

Il servizio sarà gratuito per le prime 3 giornate di stagione, quindi per le prime 2 gare della Conad, domenica 27 settembre alle 17 in trasferta a Cutrofiano e quella successiva, 4 ottobre, al PalaCosta contro Soverato. I prezzi degli abbonamenti saranno i seguenti:

Serie A2 mensile 3,90€/mese

Serie A2 stagionale 39,90€/stagione

Total LVF mensile 6,90€/mese

Total LVF stagionale 69,90€/stagione

Promozione fino al 31/10:

Serie A2 stagionale 29,90€/stagione

Total LVF stagionale 49,90€/stagione

Partite su TeleRomagna

Ma non è finita qui, perché tutte le partite dell’Olimpia Teodora saranno trasmesse anche in replica in differita, gratuitamente, tutti i martedì alle 21 su TeleRomagna, canale 74 del Digitale Terrestre.