Al Benelli il Ravenna FC cede contro Sudtirol per 1 a 2 nel match d’esordio

Nonostante una partita positiva dal punto di vista tecnico-tattico, il Ravenna FC nulla ha potuto contro il più quotato Sudtirol, vincente al Benelli per 2 reti a 1 in occasione della prima giornata del girone B serie C. In un clima piovoso il Sudtirol è partito subito in pressione volendo imporre la più alta caratura tecnica, ma il Ravenna non si è fatto sottomettere rispondendo colpo su colpo.

Il risultato s’è sbloccato al 25’ con il vantaggio ospite, in virtù di un cross deviato arrivato al limite dell’area sui piedi di Tait, che non ha lasciato scampo a Tonti. Il Sudtirol ha provato a raddoppiare due minuti dopo con Casiraghi, ma Tonti è stato attento e, con una bella parata, ha sventato il pericolo. Alla mezz’ora Mokulu con un tiro a spiovere dall’area ha cercato il pareggio, ma la palla è uscita di poco alta. Emozioni anche allo scadere, prima l’infortunio di Polak che ha lasciato spazo a Curto, poi la conclusione a giro di Fishnaller terminata alta.

All’ottavo minuto del secondo tempo è arrivato anche il primo cambio per i giallorossi che hanno inserito Sereni al posto di Meli, dando più spinta in avanti. Al 15esimo Sereni ha agganciato al limite dell’area, scartando un avversario e con un tiro a giro ha tolto la ragnatela dal sette, realizzando un goal molto bello. Al 29’, sfortunatamente per il Ravenna FC, la doccia fredda con Beccaro che, accentratosi, ha fatto partire un destro dal limite dell’area che ha fulminato un incolpevole Tonti. Al 44’ Beccaro ha colpio la traversa su un bel traversone di Tait.

TABELLINO:

Ravenna Football Club 1913 – Sudtirol: 1-2

Serie C – s.s. 20/21 – Girone B – 1^ Giornata

Ravenna Football Club 1913: Tonti, Zanoni, Shiba, Alari, Jidayi, Meli (8′ st Sereni), Fiorani, Papa, Ferretti (29′ st Marozzi), Franchini, Mokulu. A disp.: Raspa, Salvatori, Caidi, Cesprini, Mancini, Marchi, Marra, Stellacci. All.: Giuseppe Magi.

Sudtirol: Poluzzi , Fabbri, Vinetot, Odogwu (33′ st Gatto), Fishnaller, Davì, Karic (18′ st Beccaro), Casiraghi (18′ st Rover), Greco (33′ st Fink), Tait, Polak (46′ pt Curto). A disp.: Meneghetti, Gigli, Pircher, Gabrieli, Semprini. All.: Stefano Vecchi.

Reti: 25′ pt Tait, 16′ st Sereni, 29′ st Beccaro.

Note: Ammoniti: Zanoni, Fiorani, Papa