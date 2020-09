Medaglia di bronzo per il ravennate Michele Cicognani ai campionati italiani di pattinaggio corsa

Domenica 27 settembre si sono svolti a Riccione i campionati Italiani di pattinaggio corsa. La gara in questione è la maratona che si corre sulla distanza di 42 km. La partecipazione è stata molto numerosa: circa 400 atleti provenienti da tutta Italia si sono sfidati su un percorso duro ed impegnativo. 42 km di salite, discese, curve a gomito e fondo stradale dissestato hanno reso questa gara particolarmente avvincente.

L’atleta ravennate Michele Cicognani della “Roller skate Ravenna” ha partecipato nella categoria master over 50 conquistando un glorioso terzo posto in questo importante campionato Italiano. Michele, inizialmente in difficoltà, si è ampiamente rifatto nella seconda metà della gara dando il meglio di sé e conquistando così il podio. Cicognani è particolarmente soddisfatto di questo successo dato che ha dovuto allenarsi in un percorso non idoneo per una maratona.

Sono mesi, infatti che la località sul Dismano da anni utilizzata dai pattinatori è diventata improvvisamente inaccessibile e al momento non ci sono strutture stradali dedicate ai pattinatori. Il compagno di squadra di Cicognani, Sergio Melilli, ha ottenuto un bel quarto posto. Melilli, atleta siciliano, ha deciso di correre con i colori di Ravenna dato che in passato aveva fatto parte di un team proprio con Cicognani.