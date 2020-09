Il difensore Emilio Vanacore firma con Ravenna FC

Nuovo innesto in casa giallorossa, ha firmato infatti un contratto annuale il giovane esterno difensivo Emilio Vanacore, che era svincolato dopo il caso Picerno. Classe 1999, Vanacore ha mosso i suoi primi passi nel calcio dei grandi in serie D con la maglia della Nocerina per poi passare al Picerno. In Basilicata è stato protagonista della promozione in C con 5 reti in 26 partite. L’anno scorso il primo anno tra i professionisti collezionando 17 presenze ed un goal, proprio all’esordio contro la Cavese.