Al via la stagione sportiva di Faenza Basket Project: anche quest’anno conterà sul sostegno di E-work

Manca poco all’inizio della nuova stagione sportiva per l’Asd Faenza Basket Project, che anche quest’anno conterà sul sostegno di E-work. La società che lavora nel settore dell’intermediazione della manodopera continuerà infatti a essere il main sponsor della squadra femminile che milita nel campionato A2 di basket.

La squadra femminile E-work Faenza è stata presentata martedì 29 settembre presso il Complesso ex Salesiani di Faenza. All’evento erano presenti il sindaco di Faenza Massimo Isola, la consigliera regionale Manuela Rontini, il presidente di E-work Faenza Mario Fermi, l’amministratore delegato di E-work Paolo Ferrario e diversi membri dello staff, come gli allenatori Paolo Rossi e Cristina Bassi, il massaggiatore Ugo Santandrea, il medico sociale Elena Silimbani, il general manager di Uyba Volley Enzo Barbaro e il preparatore Nicola Bosi.

“Il basket femminile a Faenza è un simbolo che ci contraddistingue e ci rende orgogliosi – ha detto Massimo Isola -. Grazie a tutti per aver realizzato questa bellissima storia, c’è un grande team che si prende cura di questa squadra e noi auguriamo a tutto lo staff una meravigliosa stagione, piena di soddisfazioni”.

Soddisfatto della squadra che si appresta a iniziare la stagione anche il presidente Mario Fermi, grazie a “un team di ragazze serie, ognuna con le sue peculiarità, che insieme fanno un grande gruppo”.

Il presidente di E-work Paolo Ferrario ha confermato l’interesse dell’azienda nel sostenere la squadra di basket femminile per il secondo anno come main sponsor e terzo da sponsor. Prosegue dunque l’impegno di E-work nel sostegno allo sport, dopo i positivi risultati degli ultimi anni, che hanno visto l’azienda collaborare con la Uyba Volley per la pallavolo e con il Ravenna Football Club, il Parma Calcio e il Modena Football Club per quanto riguarda il calcio.

Il Gruppo E-work, nato nel 2000 e “forte di un bilancio consolidato che supera i 150 milioni di euro di fatturato, è una delle più dinamiche realtà a livello nazionale nei settori della somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato, nella ricerca, selezione e ricollocazione professionale. Il gruppo è presente in quasi tutte le regioni italiane e grazie alle sue divisioni specialistiche di settore è in grado di anticipare gli scenari del mercato del lavoro per ogni azienda partner ed accompagnarla nelle scelte quotidiane e future. E-work serve annualmente oltre 1200 aziende e 40mila persone. E-Work ha creato anche una catena di “caffetterie del lavoro”, pensate per creare un ponte tra lo svago e il mondo lavorativo. Oltre al servizio bar, gli e-workafé, uno presente anche a Faenza presso il Complesso ex Salesiani, offrono spazi per riunioni, incontri di lavoro e studio, Wi-Fi gratuito con tablet dedicati, un servizio di book crossing e un collegamento diretto con i locali dell’agenzia, dove è possibile proporre il proprio CV o sostenere un primo colloquio conoscitivo”.