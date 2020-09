Giulia Alberani (Atletica Ravenna) conquista titolo regionale ragazze nel salto in alto

Atletica Ravenna nuovamente sul gradino più alto del podio, grazie alla giovane portacolori Giulia Alberani, che ha conquistato il titolo regionale ragazze nel salto in alto. Giulia si era presentata a Busseto (Parma) come una delle favorite, con il secondo accredito (1.34); con una splendida condotta di gara ha migliorato il suo record personale e con 1,39 si è aggiudicata la competizione regionale, molto combattuta grazie alle bravissime concorrenti dirette, la modenese Bheatrisha Purboo (seconda) e la cesenate Viola Vincenzi (terza). Giulia ha corso anche i 60 ostacoli ottenendo il suo record personale con 11.01.

Pioggia di record personali per i giovani portacolori dell’Atletica Ravenna impegnati ai Campionati Regionali Ragazzi: migliorati tutti i primati personali in tutte le gare svolte.

Giacomo Allegri ha lanciato il vortex a 51,14 m (ha incrementato di 6,97 m) concludendo quarto in classifica generale ed ha saltato 4,22 m nel lungo, ritoccando il personale di 62 cm, sesto. Lorenzo Papa ha migliorato le sue prestazioni nei 60 piani con 9.38 e nel peso con 7,51 m; anche per Gabriele Papa personal best nei 1000m con 3:26.68 e nel vortex con 26,83. Come i compagni, Anita Zanfini è migliorata nei 60 (9.97) e nel peso (8,38 m).

Grande soddisfazione per i tecnici Catia Tosi e Giampaolo Gori, per il titolo conquistato da Giulia Alberani e per le ottime prestazioni di tutti i ragazzi allenati.

Il prossimo fine settimana Atletica Ravenna tiferà per la propria portacolori Giulia Guberti, impegnata a Forlì con la rappresentativa dell’Emilia Romagna, nei Campionati Italiani Cadetti. Rappresenterà l’Emilia Romagna nel salto triplo Cadette.

Domenica 11 ottobre sarà invece la volta del Trofeo delle Province, a Castelfranco Emilia, dove si confronteranno le rappresentative delle Province dell’Emilia Romagna per le categorie Ragazzi e Cadetti.