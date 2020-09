Il Ravenna FC chiude il colpo Martignago, contratto biennale per la punta classe 1991

Il Ravenna FC comunica di avere acquisito le prestazioni sportive del calciatore Riccardo Martignago dal Teramo. Il calciatore arriva a titolo definitivo ed ha firmato un contratto biennale con i giallorossi, fino al 20 giugno 2022.

Una trattativa complessa per un pezzo pregiato del mercato che andrà ad impreziosire la rosa degli attaccanti per la prossima stagione. Classe 1991, originario di Montebelluna nasce attaccante esterno ma può essere impiegato anche come prima punta, per lui sono quasi 200 le presenze tra i professionisti distribuite tra serie C e B. Indosserà la maglia numero 20.