Il Ravenna FC rinforza il centrocampo con Thomas Bolis

Nuovo rinforzo per la mediana giallorossa, è stato infatti definito il passaggio temporaneo di Thomas Bolis che arriva dall’Atalanta fino al termine della stagione. Centrocampista centrale giovane, classe 1998, è cresciuto nel prolifico vivaio orobico prima di collezionare due significative esperienze in serie C. La prima con la maglia alabardata della Triestina con la quale totalizzato 16 presenze, la seconda, nella passata stagione con il Piacenza, 14 presenze per lui prima della sospensione del campionato. Si aggregherà in giornata alla truppa di Magi, per lui il numero di maglia sarà il 28.