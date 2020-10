Ravenna FC: Alex Cossalter nuovo giallorosso, trovato accordo col Bologna per il giovane attaccante

La società comunica di avere trovato l’accordo con il Bologna per il passaggio temporaneo di Alex Cossalter in giallorosso fino al termine della stagione. L’attaccante classe 2000 che indosserà la maglia numero 29, è alla prima esperienza tra i professionisti. Si è distinto nella primavera rossoblù che ha trascinato alla vittoria del torneo di Viareggio 2019, per lui anche il titolo di capocannoniere della manifestazione. Il ragazzo si unirà alla squadra già dall’allenamento di oggi e sarà a disposizione già per la trasferta di Legnago.