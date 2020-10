Semifinali nazionali under 15 a Godo: Bizantina Baseball sfiderà Cupramontana

I ragazzi della Bizantina Baseball (formazione della franchigia Godo Baseball – Ravenna Baseball) arrivano alle semifinali del campionato italiano Under 15 dopo un percorso impegnativo e ricco di belle prestazioni. Sabato 3 ottobre Bizantina Baseball alle 10.30 affronterà il Cupramontana, prima classificata delle Marche, quindi la perdente del primo incontro giocherà subito contro il Senago, seconda classificata della Lombardia, infine la vincente della prima partita giocherà contro la squadra lombarda.

La prima classificata del concentramento andrà direttamente alle finali che decideranno la squadra campione d’Italia Under 15.

Bizantina Baseball ha rilasciato una nota stampa per descrivere l’appuntamento: “Come succede sempre nei grandi eventi, il contorno di una manifestazione così importante, farà parte dello spettacolo del campo, col nostro stand gastronomico che, oltre ad ospitare i tifosi e genitori delle altre squadre partecipanti, accoglierà tutti coloro che, tifosi, genitori, amanti del baseball o semplici curiosi, verranno da Godo, Russi, Ravenna o da altre località vicine, per gustare i piatti tradizionali delle feste paesane che quest’anno, purtroppo, sono mancate.

In caso di maltempo la giornata verrà disputata domenica 4.

Vorremmo concludere che siamo orgogliosi che la FIBS abbia voluto onorarci ancora una volta con questa manifestazione, che premia la nostra storia ed il nostro impegno unito a quello degli amici ravennati”.