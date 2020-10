I play off under 15 previsti sul campo di Godo per il 3 ottobre sono posticipati di una settimana, causa maltempo

La Fibs, attraverso un provvedimento d’urgenza, ha scelto di non far giocare in tutta Italia i play off under 12 e under 15 di baseball a causa del maltempo previsto in alcune zone della nostra nazione. Comunichiamo, quindi, che i play off della nostra under 15 previsti sul campo di Godo per domani sabato 3 ottobre sono posticipati di una settimana.