Maya Tecnologie per l’ambiente riconferma la partnership con il Basket Ravenna per il sesto anno

OraSì Basket Ravenna annuncia il rinnovo della partnership con Maya Tecnologie, azienda ravennate che fornisce servizi per l’ambiente e si occupa principalmente di bonifica siti contaminati e gestione rifiuti per conto di società terze. Un legame che prosegue per il sesto anno consecutivo, come ricorda Gianandrea Allegri, direttore di Maya: “Sosteniamo il Basket Ravenna dal 2014, ci siamo innamorati di questo sport ed essere parte della crescita della pallacanestro in città ci dà la voglia di continuare. Ci fa piacere esserci, siamo una società che lavora principalmente con realtà industriali del petrolchimico Ravennate e diverse aziende che sostengono il basket sono tra i nostri clienti. Un circolo virtuoso tra realtà del territorio, che possono mettersi in contatto anche attraverso la pallacanestro”.