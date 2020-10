Domenica 4 l’open day del Tiro a Segno di Ravenna: visite guidate all’impianto e prove libere per tutti

E’ in programma domenica 4 ottobre, dalle 10 alle 17, il tradizionale Open Day del Tiro a Segno Nazionale di Ravenna.

Nel corso della giornata, tutti gli impianti della grande struttura di via Trieste 180 saranno aperti a tutte le persone interessate a conoscere e a capire meglio le modalità per avvicinarsi al poligono e alle sue varie discipline, con la possibilità per chi lo volesse di provare anche il tiro (ovviamente in condizioni di assoluta sicurezza, e sotto la guida degli istruttori specializzati della locale Sezione del Tiro a Segno).

Le condizioni di sicurezza – distanziamento, igienizzazione – saranno garantite anche per quanto riguarda la prevenzione al Covid.